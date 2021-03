Sanremo 2021, diretta della quinta serata: canta Irama

Quinta e ultima serata di questo Sanremo 2021 che volge al termine. Molti gli ospiti da Umberto Tozzi e Giovanna Botteri.

21.08 – terzo big: Irama

Mandato in onda il video di Irama che in questa edizione non ha potuto esibirsi dal vivo. Il video è come sempre quello relativo a quello delle prove generali.

21.05 – secondo big: Gaia

“Cuore amaro” è il brano che questa giovanissima artista ha portato sul palco.

Per Gaia l’outfit della serata e all’insegna delle frange bianche diffuse su tutto l’abito.

21.00 – primo big: Ghemon

Con “Momento perfetto” apre le danze Ghemon. L’artista indossa un completo colore rosso bordeaux bordato da un colletto nero lucido. Presenza scenica notevole per questa prima performance.

20.54 – si apre la finale

Con l’inno di Mameli suonato dalla banda della Marina Militare ha inizio la finale della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021.

Questo è stato un Sanremo difficile sotto ogni punto di vista non solo per il periodo storico oggettivamente difficile, eppure dopo quattro serate dove gli ascolti sono stati inferiori rispetto all’annata precedente ci si avvia verso la grande finale dove potremo finalmente conoscere il vincitore. Questa sera moltissime saranno le novità a cominciare dai fiori che saranno consegnati anche agli uomini, un’azione dovuta visto l’andamento delle serate precedenti – ha fatto sapere Amadeus in conferenza stampa.

Sanremo 2021, quinta serata: gli ospiti

Chi saranno gli ospiti di questa quinta e ultima serata? Come nei giorni scorsi vedremo tanto sport. Saliranno sul palco i campioni Alberto Tomba e Federica Pellegrini. Saranno presenti inoltre Francesco Gabbani che salirà sul palco con Ornella Vanoni. Attesissimi anche Giovanna Botteri e Umberto Tozzi. Assente invece Simona Ventura risultata positiva al Coronavirus.

La scaletta in ordine di apparizione