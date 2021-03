Sono stati oltre nove milioni i telespettatori che hanno seguito in prima serata su Rai 1 Il metodo Catalanotti, ultimo film della serie Il commissario Montalbano. La preoccupazione di Luca Zingaretti, regista oltre che protagonista del titolo, era che il pubblico non cogliesse la novità del progetto.

Invece la risposta è stata più che positiva, raccogliendo uno share del 38,45%, in linea con quanto registrato lo scorso anno dai due episodi inediti trasmessi nello stesso periodo.

È stato bello ieri per me, devastato dalla nostalgia, riguardarmi “Il metodo Catalanotti”.

Io ho risentito gli odori delle spiagge siciliane, ne ho assaporato i colori, ho gustato la dolcezza di quei nostri luoghi.

È stato bello per me commuovermi ed emozionarmi, intenerirmi e sorridere per le debolezze dei nostri amici, per i loro difetti, per le loro vicende, per le loro vigliaccherie e per i loro amori così semplicemente autentici e umani.

Ma ancora di più è stato bello scoprire che ieri eravamo come al solito, ma più del solito, in tantissimi. Un risultato così significa “condivisione”. Significa “ritrovarsi”, significa un popolo che quando viene chiamato a raccolta risponde compatto, con amore.

E di questi tempi non è tanto, è tutto.

Oggi non vi voglio dire grazie, voglio solo dire “evviva!”, gioire insieme a voi di questo senso di appartenenza e festeggiarlo perché siamo una sola cosa. E perché noi siamo “quelli di Montalbano”

