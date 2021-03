Uscito dal GF Vip Tommaso Zorzi ha confessato il suo interesse per il nuotatore Alex Di Giorgio.

Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip dove ha trionfato come vincitore, Tommaso Zorzi ha deciso di trascorrere un periodo con la sua famiglia ma ha confessato di avere un nuovo “corteggiatore”.

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio

Una volta uscito dal Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha scoperto chi avrebbe dovuto essere il nuovo concorrente del reality show per cui lui avrebbe potuto perdere la testa, ovvero il nuotatore Alex Di Giorgio.

I due a quanto pare si sarebbero scambiati qualche like via social e Tommaso Zorzi ha affermato che gli piacerebbe incontrare Alex al più presto per un vero e proprio appuntamento: “Al momento siamo allo scambio di like su Instagram. Spero di arrivare allo scambio di due bicchieri di vino”, ha dichiarato, e poi ironico in riferimento a se stesso ha aggiunto: “sulla piazza non è che ci sia di meglio”.

Dopo 170 giorni trascorsi nella casa del reality show Tommaso Zorzi ha finalmente potuto trascorrere del tempo insieme ai familiari, con cui si troverebbe a Bormio per un periodo di meritato riposo. Al momento Alex Di Giorgio non ha commentato l’interesse dell’influencer nei suoi confronti ma in tanti non vedono l’ora di sapere se i due usciranno davvero insieme per un appuntamento.

Nel frattempo sembra che Tommaso Zorzi abbia dovuto vedersela con Pamela Prati, che avrebbe deciso di querelarlo per alcune delle frasi da lui pronunciate contro di lei proprio al GF Vip. Quale sarà l’epilogo della querelle tra i due?