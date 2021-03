Tommaso Zorzi ha recentemente parlato della sua amicizia con Elettra Lamborghini nonché del concorrente gay che sarebbe dovuto entrare nella Casa

In un recente collegamento con “Casa Chi”, Tommaso Zorzi ha confessato di sognare la conduzione del Festival di Sanremo. Poi ha svelato i nomi dei primi Vip che ha risentito dopo la vittoria del Grande Fratello, nonché quelli degli ex gieffini mai più sentiti.

Nel primo gruppo è dunque rientrata Elettra Lamborghini, mentre nella blacklist dell’influencer sono finite Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

“Una volta uscito dalla casa mi ha scritto Elettra Lamborghini, non la sentivo da tempo. […] Le faccio un in bocca al lupo per L’Isola dei Famosi. […] Fra i gieffini che più mi hanno deluso ci sono Maria Teresa e Guenda. L’ho già detto a Verissimo e non vorrei ripetermi, per non dar adito a un’altra stagione dalla d’Urso”.

La frecciatina in pieno stile era chiaramente rivolta alle due opinioniste dei salotti della Barbarella nazionale, che lo stesso Tommaso ha preferito non frequentare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Al vincitore del popolare reality è stato infine chiesto un commento sul concorrente gay che sarebbe dovuto entrare “per corteggiarlo”.

Tale ruolo sarebbe dovuto spettare ad Alex Di Giorgio, nuotatore a livello agonistico e specialista nello stile libero, ma alla fine si è rivelato un nulla di fatto. “Credo sia stato meglio così, perché mi avrebbe distratto. Sono facilmente distraibile sotto questo punto di vista. Almeno sono rimasto semi-professionale fino alla fine e non sono caduto in beceri limoni sotto le coperte”.