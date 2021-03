Tommaso Zorzi: “Il mio obiettivo? Condurre Sanremo 2025”

Tommaso Zorzi ha svelato quali sarebbero i suoi sogni e i suoi progetti per il futuro.

La vittoria al Grande Fratello Vip ha aperto a Tommaso Zorzi le porte per il successo e l’influencer ha confessato quali sarebbero i suoi progetti per il futuro.

Tommaso Zorzi e Sanremo 2025

Tommaso Zorzi è stato il vincitore del Grande Fratello Vip 5 in quella che è stata l’edizione più lunga in assoluta.

L’influencer ha affermato a Casa Chi che il suo sogno sarebbe quello di condurre un giorno uno show del calibro di Sanremo, e ha affermato che presto ci saranno in serbo per lui importanti progetti nell’ambito televisivo. “Il Tommy di oggi sa rispondere alla domanda ‘dove ti vedi fra 10 anni?’ ed in un ambiente come questo è fondamentale perché devi saper dire i NO giusti e vederti in un progetto a lungo termine, oggi sapendo quello che io voglio fare ho un livello di consapevolezza che mi permette di avere quell’atteggiamento snob che serve per arrivare all’obiettivo.

Il mio obiettivo è Sanremo 2030, anzi, Sanremo 2025”.

In tanti non vedono l’ora di sapere quali saranno i prossimi progetti lavorativi per Tommaso Zorzi e intanto, secondo voci in circolazione, l’influencer potrebbe sostituire Filippo Bisciglia nel cast di Temptation Island.

Sulla questione ancora non sono state date conferme, ma in tanti non vedono l’ora di sapere se davvero sarà questo il nuovo show condotto dall’influencer. Nei mesi scorsi era circolata la voce che Zorzi potesse prendere parte all’Isola dei Famosi o a una trasmissione tv di Maria De Filippi, ma al momento sulla questione non sono ancora emerse conferme.