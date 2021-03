Tommaso Zorzi condurrà Temptation Island? L’indiscrezione

Tommaso Zorzi sostituirà Filippo Bisciglia alla conduzione di Temptation Island? L'indiscrezione è sempre più insistente.

Tommaso Zorzi ha trionfato come vincitore alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e in tanti sono impazienti di sapere se presto l’influencer avrà un nuovo ruolo in tv. Secondo indiscrezioni Zorzi potrebbe presto approdare a Temptation Island.

Tommaso Zorzi a Temptation Island

Smentito il suo ruolo di opinionista/inviato a L’Isola dei Famosi e rinviata l’ipotetica partecipazione in uno show di Maria De Filippi (per il momento non confermata) Tommaso Zorzi potrebbe ben presto approdare a Temptation Island. La vicenda non è stata confermata dal vincitore della quinta edizione del GF Vip e pertanto, al momento, resta soltanto una voce. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata significa che probabilmente Tommaso Zorzi sostituirà Filippo Bisciglia, conduttore dello show (ed altro famoso ex gieffino).

Di recente Zorzi non è stato presente al salotto tv di Barbara D’Urso, e in tanti hanno ipotizzato che il motivo possa essere legato proprio a dei nuovi impegni lavorativi dell’influencer. Sarà vero?

Nella casa del GF Vip Zorzi ha saputo distinguersi anche per le sue capacità di “conduttore”, e infatti gli è stata affidata la conduzione dei late show del Grande Fratello. Per il momento ancora non sono noti i prossimi progetti tv dell’influencer, ma a tanti sembra chiaro che l’esperienza al Grande Fratello Vip gli abbia sicuramente spalancato le porte per il piccolo schermo italiano.

Sarà davvero così?