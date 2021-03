Pamela Prati ha sporto querela contro Tommaso Zorzi per una frase da lui pronunciata al GF Vip.

Una volta rientrato a Milano dopo la vittoria al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha trovato delle sorprese ad attenderlo, e purtroppo non tutte piacevoli. A quanto pare Pamela Prati avrebbe querelato il vincitore della quinta edizione del reality show.

Tommaso Zorzi: la querela di Pamela Prati

Non è chiaro perché Pamela Prati abbia querelato Tommaso Zorzi, quel che è certo è che l’influencer si sarebbe recato in questura, dove gli è stata recapitata la denuncia dell’ex stella del Bagaglino (che, secondo i rumor in circolazione, se la sarebbe presa per un commento di Zorzi sullo scandalo Mark Caltagirone). Attraverso i social Pamela Prati aveva fatto sapere di aver querelato l’influencer Cecilia Capriotti, mentre su Zorzi aveva semplicemente dichiarato di esserci “rimasta male” per i commenti da lui riservati al suo indirizzo.

“Stimo Tommaso, e ultimamente durante alcune interviste l’ho classificato tra i miei concorrenti preferiti, per questo ci sono rimasta doppiamente male quando ha detto che gli faccio pena, termine che nessuno deve usare contro nessuno”, ha dichiarato Pamela Prati via social. Evidentemente la showgirl deve averci “ripensato” e così ha sporto querela contro l’influencer. La vicenda finirà in tribunale?

Al momento Tommaso Zorzi non ha commentato pubblicamente la vicenda e i fan sui social sono in attesa di saperne di più.

L’influencer svelerà ulteriori dettagli riguardanti la sua querelle in corso con Pamela Prati?