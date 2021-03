Gianni Morandi ha trascorso la notte al Centro Grandi Ustioni di Cesena. Tutto quello che c'è da sapere sulle sue condizioni.

Nella serata dell’11 marzo Gianni Morandi è stato vittima di un incidente mentre stava bruciando alcune sterpaglie nella sua abitazione di Bologna. Dopo le medicazioni ricevute al pronto soccorso di Bologna il cantante è stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena, dove ha trascorso la notte costantemente monitorato.

Gianni Morandi: le ustione

Un grande spavento per Gianni Morandi: nella serata dell’11 marzo il cantante è caduto sul fuoco con cui stava bruciando alcune sterpaglie nella sua casa di campagna. Poco prima Morandi aveva condiviso con i fan via social un post dove lo si vedeva proprio mentre intento a lavorare nel giardino della villa. Trasportato da subito nel pronto soccorso più vicino, Morandi è stato poi trasferito al centro grandi ustionati di Cesena, dove è stato monitorato per tutta la notte e dove gli sono stati somministrati i primi trattamenti medici necessari per la cura delle ustioni profonde.

Il cantante avrebbe riportato ustioni alle mani e alle gambe, e non è escluso che nelle prossime ore sia necessario per lui sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Intanto, secondo indiscrezioni, Morandi avrebbe trascorso la notte tranquillo e avrebbe scherzato con il personale ospedaliero.

Sui social intanto moltissimi fan, amici e colleghi gli hanno inviato i loro messaggi d’auguri e di pronta guarigione, in attesa di saperne di più sulle sue condizioni di salute.