Ilaria ha scritto alla redazione di C'è Posta per te per fare una sorpresa alle sue sorelle, Stefania e Valentina.

Ilaria ha scritto alla redazione di C’è posta per te per fare una sorpresa alle sue sorelle Stefania e Valentina, con l’aiuto di Alessandra Amoroso. Le tre ragazze sono rimaste orfane. Il padre è scomparso nel 2017 e la madre un anno dopo.

Ilaria ha voluto dire alle sue sorelle tutto quello che non è mai riuscita a dire.

La sorpresa di Ilaria

Ilaria non è mai riuscita a dire tante cose alle sue sorelle, anche perché tra le tre è quella con il carattere più forte. Ha cercato di proteggere sua sorella Valentina, anche se ha notato che è cresciuta e maturata molto. Stefania e Valentina hanno accettato l’invito. “Ciao, mammina e papi non sono più presenti fisicamente, ma per come ci hanno cresciute e per l’amore che ci hanno trasmesso sono sicura che non avremmo potuto avere genitori migliori.

Siete il dono più grande che loro mi hanno lasciato io vi amo e siete tutta la mia vita” ha dichiarato Ilaria. A questo punto Maria De Filippi ha letto la lettera che la ragazza ha scritto per le sorelle. “Sono qui per dirvi che dopo tanto dolore è tempo di prenderci per mano e di ripartire per chi ci ha messo al mondo. L’ultimo Capodanno ci siamo abbracciati tutti e cinque stretti stretti, l’ultimo abbraccio della nostra famiglia. Adesso siamo ognuna il 33% di questa famiglia, ma io mi prendo quell’un per cento in più, perché ho un senso di colpa dentro” ha scritto Ilaria.

La donna ha ringraziato sua sorella Stefania, la maggiore, per esserle stata vicina nei momenti di difficoltà e si è scusata per non essere stata forte abbastanza. A Valentina, la più piccola, ha dedicato parole dolcissime, svelando di averle detto qualche bugia sulle malattie dei genitori. “Hai fatto tutto da sola, ma sei diventata una donna, dopo la perdita di mamma ti ho lasciata sola, perché non ce la facevo ad affrontare questo dolore, ne abbiamo parlato e ti sei sentita abbandonata, ti chiedo scusa, non vedo l’ora di essere di nuovo la tua consigliera” ha aggiunto Ilaria, che ha rivelato che loro non sono solo sorelle ma anche le sue più care amiche. Alessandra Amorosa è entrata in studio e ha abbracciato le sorelle. “Vi voglio dire grazie per avermi reso partecipe della vostra vita, della vostra storia, anche attraverso la musica. Anche io sono la mezzana di tre sorelle, siete un grande esempio di forza, sorellanza, unione tra donne e non è scontato. Esempio di come l’amore può andare oltre ogni limite, quindi grazie di vero cuore” sono state le parole della cantante. Alessandra ha regalato un braccialetto alle tre sorelle, che porta al polso anche lei, un portafortuna che possa loro ricordare quel momento insieme. Poi è arrivato un grembiule con degli arnesi, per rendere loro la vita più semplice. “Vi chiedo di farci una promessa: ritagliarci un momento durante la settimana, in cui raccontiamo, come quando eravamo in cinque, so che sarà difficile, ma proviamoci” ha concluso Ilaria.