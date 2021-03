C’è posta per te, Elisabetta tradisce il marito: lui la perdona

Elisabetta ha chiesto l’intervento del programma per cercare di recuperare il rapporto con il marito.

Maria De Filippi è tornata in onda sabato 13 marzo 2021 con la nona puntata della nuova edizione di C’è posta per te, con la conduttrice che, come al solito, è riuscita a regalare al proprio pubblico tante storie emozionanti.

Tra i protagonisti della puntata Elisabetta, che ha chiesto l’intervento del programma per cercare di recuperare il rapporto con il marito. Ecco cosa è successo.

La storia di Elisabetta

Nel corso della puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 13 marzo 2021, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Elisabetta che ha deciso di contattare la redazione del programma in modo tale da cercare di recuperare il rapporto con il marito.

L’uomo ha deciso di porre fine alla loro relazione dopo che lei lo ha tradito per due volte. Nel 2012, dopo aver conosciuto un uomo, decide di chiedere la separazione al marito, salvo poi cambiare idea e cercare di ricominciare assieme. Trascorsi otto anni, però, la coppia continua a dover fare i conti con alcuni problemi, con Elisabetta che conosce un uomo su Facebook, salvo poi scoprire che quest’ultimo adesca appositamente donne sposate tramite social in modo tale da poterle poi ricattare.

Elisabetta decide quindi di confessare tutto al marito, con l’uomo che decide di lasciarla.

Enrico accetta l’invito ed Elisabetta, una volta aperta la busta, ha affermato: “Amore mio scusami, lo so che ti ho spezzato il cuore, avevo bisogno di averti al mio fianco, tante volte mi sono sentita sola nella vita, ma tu eri sempre a lavoro e quando tornavi a casa, sono stata zitta se ti avessi confidato le mie paure non sarebbe successo tutto questo. Lo so che non mi credi più, che hai paura che io posso rifarlo in futuro, ma qui davanti a tutti io ti dico che l’unica cosa che mi interessa sei tu, la nostra vita con i nostri figli, mi manca tutto di te”.

Enrico apre la busta

Enrico spiega di avere degli orari particolarmente difficili di lavoro, per poi aggiungere: “Io credo che lei non abbia capito l’errore che ha fatto, quanto sono stato male io. Sono innamorato di lei, ma è anche l’abitudine che mi manca. Mi vuole bene, ma non so fino a che punto, penso che venga da me per i ragazzi, per i suoi, una tranquillità familiare”. Maria De Filippi a quel punto afferma: “È più grave che una donna o un uomo prenda i soldi dell’affitto e se li vada a giocare o che una donna tradisca e abbia il coraggio di venirtelo a dire. Tu la ami e non torni con lei perché non è la cosa giusta, ma io mi chiedo chi ci dice qual è la cosa giusta da fare. Se tu hai voglia di perdonarla, non fare quello che è giusto, fai quello che è hai voglia di fare“. Alla fine quindi l’uomo cede e decide di aprire la busta.