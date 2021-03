Carlotta Dell'Isola ha confessato di essere ricorsa alle vie legali e ha spiegato perché.

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip Carlotta Dell’Isola si è sfogata pubblicamente affermando di aver contattato i suoi legali dopo aver ricevuto minacce via social.

Carlotta Dell’Isola in lacrime

Tra le polemiche per i suoi capelli e la replica contro Alfonso Signorini Carlotta Dell’Isola ha avuto qualche problema una volta rientrata dalla Casa del GF Vip.

Sui social in tanti l’hanno accusata per il suo parere contro Andrea Zenga, suo ex coinquilino all’interno del reality show. Attraverso i social Carlotta Dell’Isola aveva detto di trovare Andrea una persona “falsa” e a seguire aveva ricevuto minacce di morte e insulti da parte dei fan del figlio di Walter Zenga. Carlotta Dell’Isola ha confessato di aver chiamato in lacrime i suoi legali, che prenderanno provvedimenti: “Hanno minacciato me e mia madre.

Mi sono molto spaventata. Mi sono affidata ai miei legali. Hanno tutto in mano i miei avvocati. Ho chiamato il mio agente in lacrime”, ha dichiarato Carlotta Dell’Isola, che nel frattempo sta organizzando le nozze col suo fidanzato Nello.

In merito ad Andrea Zenga Carlotta si era detta delusa dal suo comportamento, e in una story via social rispondendo ai fan aveva scritto: “Cosa penso di Andrea Zenga? Predica bene e razzola male.

Finto come pochi. L’amicizia non sa neanche cos’è. Noioso”, aveva scritto.