Al Bano Carrisi e Putin: la dichiarazione

Al Bano Carrisi ha espresso la sua ammirazione per Vladimir Putin a La Confessione di Peter Gomez, dove parlando del suo successo musicale in Russia ha spiegato: “Io ho conosciuto Putin quattro volte.

La sensazione mia è stata positiva, le cose che politicamente e mondialmente ha fatto Putin sono di notevole valore e lo ha dimostrato”, ha affermato il cantante. Al Bano ha anche sottolineato che, grazie a Putin, avrebbe visto migliorare la situazione della Russia: “Io so che Putin, negli anni del dopo Eltsin (Boris Eltsin, presidente della Russia dal 1991 al 1999, ndr) è riuscito a tirare in alto le sorti della Russia.

Io l’ho vista migliorare”, ha concluso. Nei giorni scorsi il presidente americano Joe Biden aveva definito Putin un serial killer, vicenda che aveva sollevato l’immediata reazione del capo di stato russo.

Nelle ultime ore Al Bano è balzato alle cronache anche per il suo punto di vista in merito ai vaccini anti-Covid. Il cantante ha dichiarato che si sottoporrà al vaccino a fine marzo e in merito al caso dei lotti Astrazeneca ha dichiarato: “Allora mi arrenderò al Pfizer.

Siamo pieni di allarmismi su questo vaccino (AstraZeneca, ndr), leggo i giornali e guardo la tv e mi chiedo: che facciamo con Astrazeneca? Voglio vedere come vanno le cose. Ci sono molti punti che mi tengono un po’ lontano da questa verità.