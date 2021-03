Belen Rodriguez ha scritto un post al vetriolo dopo le battute di Pio e Amedeo sul conto del fidanzato, Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez ha scritto un post via social che sembra riferirsi alle battute fatte da Pio e Amedeo (nel corso della serale di Amici) a proposito del suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese (padre della sua seconda figlia). Allo studio di Maria De Filippi era presente anche l’ex marito della showgirl, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez contro Pio e Amedeo

Le battute di Pio e Amedeo ad Amici non devono aver fatto piacere a Belen Rodriguez, che sui social ha postato una foto di una saponetta e ha scritto lapidaria: “Famosissima saponetta che serve per sciacquarsi le mani e anche la bocca.” I due comici, approfittando della presenza di Stefano De Martino ad Amici 20, hanno deciso di prendere in giro il ballerino in merito alla nuova gravidanza dell’ex moglie e al nuovo fidanzato (Antonino Spinalbese).

“Auguri a Stefano che diventa di nuovo papà!”, hanno detto Pio e Amedeo, mentre il ballerino – visibilmente in imbarazzo – si è sbrigato a specificare che non sarebbe stato lui a diventare padre in questo caso.

“Com’è che si chiama? Antonio Spina…? Spinacina? Ah ecco Spinalbese!”, hanno continuato a ironizzare i due comici, e ancora (in merito alla professione del nuovo compagno di Belen: “Certo te li potevi fare anche tu due shampoo, su”. Dopo la seconda, discussa rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità accanto ad Antonino Spinalbese, e durante l’estate 2021 i due avranno la loro prima figlia, Luna Marie.