Lucia Bramieri offre uno scoop sulla sua vita sentimentale: presenta in diretta Instagram il suo nuovo compagno

Lucia Merisio, nota al pubblico principalmente come Lucia Bramieri, ha deciso di svelare alcuni particolari della sua vita sentimentale sui social. Ospite alla diretta Instagram per la famosa rubrica “I sogni C…ostruiti”, la vedova di Cesare Bramieri è stata intervistata dall’opinionista Vito Maria Camposeo riguardo il suo nuovo compagno.

Ma non si è trattato solo di parole, perché durante l’intervista è apparso anche l’uomo, accompagnato dal cagnolino Budino. Uno scoop inaspettato, che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’uomo si chiama Angelo ed è un imprenditore 71enne che non ama particolarmente le telecamere. Il giovane conduttore della rubrica Camposeo ha prontamente chiesto all’uomo: “Lucia è il suo sogno costruito o ostruito?”. L’imprenditore scherzando ha prima risposto “ostruito”, poi con grande dolcezza ha espresso il vero amore che lo lega alla donna.

Una bella coppia insomma, ma i due hanno già espresso la volontà di non volersi sposare per ora. Per Lucia Bramieri si tratterebbe del terzo matrimonio.

Il rapporto con l’amico paparazzo Paolone

Durante la diretta l’ex gieffina di Barbara D’Urso ha risposto anche ad altre domande, come quella sul rapporto con l’amico paparazzo Paolone. Quest’ultimo aveva diffuso delle foto della donna con Angelo, comportandosi con lei più da paparazzo che da vero amico.

In merito si è sfogata dicendo: