Bianca Guaccero ha rivelato di aver avuto un flirt con un attore di fama internazionale.

A Detto Fatto Bianca Guaccero ha rivelato per la prima volta di aver avuto in passato un flirt con un attore di fama internazionale.

Bianca Guaccero: il flirt con l’attore

Stuzzicata dal collega Jonathan Kashanian a Detto Fatto, Bianca Guaccero ha confessato per la prima volta di aver avuto un flirt con un attore di fama internazionale qualche anno fa.

La conduttrice non ha svelato il nome dell’attore ma soltanto le sue iniziali: “Oggi è un attore famoso in tutto il mondo, allora non lo era, per me era solo un gran bon***o… Vi dico solo che ha le mie stesse iniziali ma al contrario”, ha dichiarato in diretta tv. Di chi si tratterà? Tra i fan dei social c’è chi ha ipotizzato potesse trattarsi dell’attore Gerard Butler, oggi legato a Morgan Brown.

La voce verrà confermata da Bianca Guaccero?

La conduttrice è mamma della piccola Alice, nata dal suo matrimonio naufragato con Dario Acocella. I due si sono separati ufficialmente nel 2017 e da allora la Guaccero si professa single. Lei stessa ha ammesso di avere difficoltà a trovare l’amore: “Sono single, ma ho un approccio molto rilassato alla questione. Vivo il presente e il futuro lo costruisco con i tasselli che aggiungo giorno dopo giorno al mosaico della mia vita.

Sono diventata più fatalista, non faccio programmi. Sono più libera di testa e non ho aspettative che, se disattese, mi farebbero restare male. E poi ho accanto a me l’amore più puro: mia figlia”. La conduttrice di Detto Fatto troverà presto la persona giusta per lei?