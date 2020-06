Bianca Guaccero ha rivelato come starebbero attualmente le cose tra lei e il suo ex marito, il regista Dario Acocella.

Dal 2013 al 2017 Bianca Guaccero è stata sposata con il regista Dario Acocella, padre di sua figlia Alice. La conduttrice ha svelato come sarebbe oggi il rapporto col suo ex marito e i dettagli sulla sua vita privata.

Bianca Guaccero: l’ex marito

La conduttrice Bianca Guaccero ha confessato di aver mantenuto un ottimo rapporto con Dario Acocella, padre di sua figlia Alice a cui è stata legata per ben 4 anni di matrimonio. “Ci vogliamo molto bene e resteremo per sempre la famiglia di Alice, questo per me è un concetto e un impegno sacro”, ha confessato, pur avendo sempre mantenuto sotto il massimo riserbo sia la sua storia con il regista sia il loro divorzio.





Oggi la conduttrice si è definita “serenamente single”, e nonostante negli anni siano stati molti i rumor sulle sue presunte liaison con alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo, nessuno di essi ha ricevuto conferme. “Sono single, ma ho un approccio molto rilassato alla questione. Vivo il presente e il futuro lo costruisco con i tasselli che aggiungo giorno dopo giorno al mosaico della mia vita. (…) E poi ho accanto a me l’amore più puro: mia figlia”, ha rivelato. Lei e la piccola Alice hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus, e la conduttrice ha confessato di essere rimasta “bloccata” a Roma a causa di alcuni impegni di lavoro.

La Guaccero ha anche spiegato come avrebbe spiegato a sua figlia la situazione causata dalla pandemia e di averle promesso una gita a Disneyland una volta che tutto questo sarà finalmente passato.