Al Super Bowl 2021 è stato mostrato in anteprima il nuovo trailer di Fast and Furios 9

Ormai il Super Bowl, noto evento sportivo, è amato anche da chi non condivide la passione per il football americano. Infatti da diversi anni alla fine alla fine dell’evento si mostrano i trailer dei film più attesi di prossima uscita. Al Super Bowl 2021, fra i tanti, è stato anche presentato il nuovo trailer di Fast & Furious 9 in occasione del Super Bowl 2021.

La spiegazione del trailer

La prima scena mostra Dominich Toretto, protagonista interpretato da Vin Diesel, che si gode la vita con Letty e il figlio piccolo Brian.

La minaccia, però, è suo fratello Jakob (interpretato dal wrestler John Cena).

Il suo gruppo di compagni unirà le forze per fermare Jakob che vuole distruggere il mondo. I due fratelli, Dominich e Jacob, faranno un viaggio intorno al mondo che li porterà da Londra a Tokyo, dall’America Centrale a Edimburgo, con basi e bunker segreti in Azerbaijan e le strade di Tbilisi.

Il cast di Fast & Furious 9 potrà contare su attori molto famosi, quali Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole.

La regia è stata affidata ancora una volta a Justin Lin.