Jonah Hill supera il body shaming in una commovente lettera

L'attore di Wolf of Wall Street si lascia alle spalle il body shaming in una toccante lettera

Essere una star non ti rende più forte, non cancella la fragilità interiore, anzi spesso ti mette solo sotto pressione. Con il suo profilo Instagram, il noto attore Jonah Hill ha condiviso una lettera social in cui ha spiegato la sua situazione con il proprio peso che per anni lo ha traumatizzato.

Hill, ormai 37enne, è stato candidato ben due volte all’Oscar come miglior attore non protagonista per L’arte di vincere e The Wolf of Wall Street, e proprio per quest’ultimo ruolo, nel 2011 aveva perso quasi 20 kg.

Ovviamente la stampa di settore aveva dedicato molto tempo sulla notizia dell’improvviso dimagrimento. Oggi, a distanza di dieci anni, l’attore è tornato a parlare del suo peso.

Le dichiarazioni

“Non credo di essermi mai tolto la maglietta in piscina prima dei 30 anni, anche al cospetto di familiari e amici. Probabilmente sarebbe successo prima se le mie insicurezze infantili non fossero state esacerbate da anni di derisione pubblica del mio corpo da parte della stampa e degli intervistatori”.

“Ora l’idea che i media cerchino di prendermi in giro stalkerandomi e pubblicando foto come questa non mi tocca più.

Ho 37 anni e finalmente mi amo e mi accetto”, ha spiegato con fierezza l’attore, a margine di alcune foto del Daily Mail in cui Hill è a torso nudo sulla tavola da surf.

“Questo post è per tutti i ragazzi che si vergognano a svestirsi in piscina. Divertitevi: siete meravigliosi, fantastici e perfetti”, ha concluso sorridente.