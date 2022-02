Liguria: deceduto Achille Pennellatore, il meteorologo esperto nelle previsioni marine

Achille Pennellatore aveva da poco celebrato il suo 67esimo compleanno. Era noto all'estero da quando la Ferrari lo aveva scelto come suo meteorologo.

È venuto a mancare il celebre metereologo ed esperto nelle previsioni marine Achille Pennellatore. Aveva da poco celebrato il suo 67esimo compleanno.

Achille Pennellatore, l’annuncio della morte

L’annuncio è arrivato da Riviera24, una testata giornalistica online per cui lavorava. Secondo l’articolo del quotidiano, uscito nella mattinata di domenica 6 febbraio, Achille Pennellatore si sarebbe spento durante la notte.

Il meteorologo stava combattendo da tempo con le sue precarie condizioni di salute. Il suo quadro clinico era rapidamente peggiorato nel suo ultimo giorno di vita, rendendo necessario il ricovero. In ospedale, i medici purtroppo non sono riusciti a salvarlo.

Achille Pennellatore, 40 anni di carriera

Achille Pennellatore era nato il 23 gennaio 1955 a Bordighera, in provincia di Imperia. Per circa 4 decenni aveva lavorato dalla sua postazione di Portosole (Sanremo). Da lì forniva le previsioni ai pescatori e ai diportisti. Era per loro un’essenziale fonte d’informazione per quanto riguarda lo stato del mare e del vento.

Il meteorologo aveva continuato il suo servizio fino al 2018, quando era arrivato il momento della pensione.

Achille Pennellatore era diventato noto anche all’estero alla fine del secolo scorso. Ciò era accaduto quando, nel 1997, il team Ferrari lo aveva scelto come suo meteorologo ufficiale per il Gran Premio di Montecarlo.

In tale occasione, era riuscito correttamente a prevedere l’arrivo della pioggia durante la gara. Un’informazione che aveva portato la Ferrari a utilizzare delle gomme da pioggia e, di conseguenza, a vincere la corsa con Michael Schumacher.

Achille Pennellatore, la famiglia

Achille Pennellatore si era unito in matrimonio con Marisa Martini il 19 maggio1979. Con lei e i due figli Diego e Giada risiedeva da decenni a Sanremo, in strada San Romolo, vicino al santuario della Madonna.

