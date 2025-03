Omicidio a Limena: anziano trovato senza vita in casa, indagini in corso

Omicidio a Limena: anziano trovato senza vita in casa, indagini in corso

Il corpo senza vita di Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, è stato rinvenuto mercoledì 5 marzo al civico 4 di via Papa Giovanni XXIII, a Limena. Il medico legale ha rilevato contusioni alla testa e segni di legatura ai piedi. Le autorità seguono la pista dell’omicidio e sono alla ricerca di un uomo di 40 anni, originario di Trieste, che viveva con lui.

Limena, anziano di 80 anni trovato morto nella sua abitazione: ipotesi omicidio

Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta per permettere l’ingresso dei carabinieri, allertati dal cognato dell’80enne che non riusciva a mettersi in contatto con lui, i militari hanno trovato il corpo dell’uomo, in una stanza completamente disordinata, in stato avanzato di decomposizione. L’anziano sarebbe stato rinvenuto all’interno di un sacco nero, chiuso in un armadio, dopo essere stato ucciso con colpi alla testa.

Le circostanze che hanno portato al decesso non sono ancora del tutto chiare, ma per gli inquirenti appare evidente che si tratti di un omicidio. Sul luogo sono giunti prontamente il pubblico ministero Marco Brusegan e il medico legale, che hanno confermato la morte violenta.

I testimoni hanno riferito agli investigatori che un uomo di 40 anni viveva con la vittima da circa due anni, ma ora di lui non si hanno più notizie.

Limena, anziano di 80 anni trovato morto nella sua abitazione: si cerca un uomo

Da alcuni giorni, i vicini di casa, che avevano notato rumori sospetti provenire dall’abitazione, non avevano più visto né l’anziano né l’uomo che viveva con lui, un quarantenne che Franco Bergamin aveva accolto in cambio di aiuto nelle faccende domestiche.

I carabinieri stanno indagando per omicidio e al momento il principale sospettato è proprio il coinquilino, che è misteriosamente scomparso.