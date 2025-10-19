Sono ore di incredulità e di dolore per l’intero mondo della musica e, in particolare, per i numerosissimi fan dei Limp Bizkit, a seguito di un lutto che riguarda proprio uno dei membri fondatori dell’amata band. A 48 anni è infatti morto Sam Rivers, bassista del gruppo, ed è stata proprio la stessa band ad annunciarne, con un messaggio sui social, la scomparsa.

Parole strazianti che accompagnano una foto del musicista. Cosa è trapelato in merito alle cause del decesso.

Limp Bizkit, lutto improvviso e straziante: è morto Sam Rivers

“Oggi abbiamo perso nostro fratello. Il nostro compagno di band. Il nostro battito cardiaco. Sam Rivers non era solo il nostro bassista: era pura magia. Il battito di ogni canzone, la calma nel caos, l’anima nel suono”. Sono state queste le parole scelte dai Limp Bizkit per annunciare su Instagram la morte del musicista 48enne. A coinvolgerlo nell’idea di dar forma ad un nuovo gruppo fu Fred Dust e, dopo aver suonato nei Malachi Sage, Rivers decise di accettare la proposta del cantante della band rap metal. Unendo le forze creative per ideare una musica che unisse rock ed hip pop, qualcosa di decisamente unico e per certi versi mai ascoltato prima. Lo stesso Rivers proposte al cugino John Lotto di entrare nella formazione che potè godere anche del coinvolgimento di Wes Borland e di DJ Lethal.

Il primo disco, Three Dollar Bill Y’All è del 1997 ma nel 1999, con l’uscita del secondo album Significant Other, i Limp Bizkit hanno raggiunto il successo arrivando alla vetta della Billboard 200. Per poi conquistare, nella prima settimana dall’uscita, il record di vendite per un disco rock con il terzo lavoro, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Rivers ha lasciato la band nel 2015 a causa di una grave malattia al fegato, per poi far rientro nei Limp Bizkit nel 2018.

Morte Sam Rivers, le strazianti parole dei Limp Bizkit

“Fin dalla prima nota che abbiamo suonato insieme, Sam ha portato una luce e un ritmo insostituibili. Il suo talento era spontaneo, la sua presenza indimenticabile, il suo cuore immenso. Abbiamo condiviso tantissimi momenti – selvaggi, tranquilli, bellissimi – e ognuno di essi ha avuto un significato speciale perché Sam era lì. Il suo spirito vivrà per sempre in ogni groove, in ogni palco, in ogni ricordo. Ti porteremo con noi, sempre. La tua musica non finisce mai”. Così i compagni del gruppo, nella drammatica nota. Al momento nulla è trapelato in merito alle cause del decesso.