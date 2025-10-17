Lutto nel mondo della musica rock, è morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss.

Lutto nel mondo del rock: è morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss

Il mondo della musica piange Ace Frehley, chitarrista e fondatore del gruppo rock statunitense dei Kiss. Frehley, chiamato “The Spaceman“ aveva 74 anni.

giorni scorsi, Frehley era caduto nel suo studio ed era stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una emorragia cerebrale. Questo il comunicato della famiglia, distrutta dal dolore: “siamo completamente devastati e addolorati. Nei suoi ultimi momenti, abbiamo avuto la fortuna di circondarlo di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli, premurose e pacifiche mentre lasciava questo mondo.”

Addio ad Ace Frehley, chitarrista dei Kiss: il cordoglio della band

I Kiss piangono la morte del loro chitarrista e membro fondatore Ace Frehley. Il cantante e chitarrista della band, Paul Stanley e il bassista, Gene Simmons, hanno scritto un comunicato congiunto: “siamo devastati dalla scomparsa di Ace Frehley. E’ stato un pilastro del rock essenziale e insostituibile durante i capitoli più formativi della storia della band. E’ e sarà sempre parte del lascito dei Kiss.” Era il 1982 quando Ace Frehley lasciò la band per intraprendere la carriera da solista con la sua band, Frehley’s Comet, per poi tornare nei Kiss negli anni ’90 per una reunion.