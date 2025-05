L’Infiorata di Noto: un evento che unisce

Ogni anno, la città di Noto si trasforma in un palcoscenico di colori e creatività grazie all’Infiorata, una manifestazione che attira migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. Quest’anno, l’evento è dedicato a un tema di grande rilevanza: la pace. Il sindaco Corrado Figura ha sottolineato l’importanza di lanciare un messaggio di speranza e unità, specialmente in un periodo in cui il mondo è segnato da conflitti e divisioni.

“Da Noto attraverso l’arte, la bellezza e la cultura vogliamo lanciare un messaggio importante a livello internazionale di pace”, ha dichiarato Figura, evidenziando il ruolo cruciale che l’arte può avere nel promuovere valori positivi.

Un’inaugurazione di prestigio

L’inaugurazione dell’Infiorata ha visto la partecipazione di figure di spicco come il vicepremier Antonio Tajani e il presidente della Regione Renato Schifani. La manifestazione, che si svolge fino al 20 maggio, ha già attirato un gran numero di turisti, con la città che ha registrato il tutto esaurito. “Abbiamo previsto servizi di accoglienza di livello perché ci sono i parcheggi all’esterno con bus navetta per accogliere i visitatori”, ha aggiunto il sindaco, evidenziando l’impegno della città nell’offrire un’accoglienza di qualità.

Un tributo a Papa Francesco

Quest’anno, l’Infiorata presenta anche un bozzetto dedicato a Papa Francesco, scelto dal vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo. Questo tributo è particolarmente significativo, poiché il Papa è considerato un simbolo di pace. “Questa scelta è avvenuta mesi fa senza sapere quello che sarebbe accaduto”, ha spiegato Rumeo, sottolineando come il messaggio di pace di Papa Francesco risuoni ancora più forte in questo momento storico. La presenza di tanti stranieri all’evento dimostra l’attrattiva internazionale dell’Infiorata e il suo potere di unire le persone attraverso l’arte e la cultura.