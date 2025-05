L’infiorata: tradizione e innovazione

L’infiorata di Noto, una delle manifestazioni più attese della Sicilia, si è aperta quest’anno con un tema di grande attualità: la pace. Migliaia di visitatori si sono riuniti per ammirare le straordinarie opere d’arte realizzate con fiori, che abbelliscono le strade della città barocca. L’evento, che si svolge dal 16 al 20 maggio, ha visto la partecipazione di artisti locali e internazionali, tutti uniti dalla volontà di trasmettere un messaggio di speranza e unità.

Un’inaugurazione significativa

La cerimonia di inaugurazione ha avuto luogo alla presenza di figure istituzionali di spicco, tra cui il vicepremier Antonio Tajani e il presidente della Regione Renato Schifani. La loro presenza ha sottolineato l’importanza dell’evento non solo a livello locale, ma anche nazionale. Durante l’inaugurazione, è stato presentato un bozzetto dedicato a Papa Francesco, scelto dal vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, simbolo di unione e dialogo interreligioso.

Un messaggio di pace attraverso l’arte

Ogni anno, l’infiorata di Noto attira artisti e appassionati da tutto il mondo, ma quest’anno il messaggio di pace è particolarmente forte. Le opere floreali, che richiedono giorni di lavoro e dedizione, sono un modo per esprimere la bellezza della vita e la necessità di armonia tra i popoli. I visitatori possono passeggiare lungo le strade decorate, immergendosi in un’atmosfera di festa e contemplazione. L’infiorata non è solo un evento artistico, ma un vero e proprio richiamo alla riflessione su temi cruciali come la pace e la solidarietà.