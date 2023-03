L’Isola dei Famosi 2023, svelato il cast completo del reality show: chi sono i concorrenti

Chi sono i naufraghi che compongono il cast dell’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi? L’identità dei nuovi concorrenti è stata svelata a pochi giorni dal debutto ufficiale del reality.

L’Isola dei Famosi 2023, svelato il cast completo del reality show

Mancano ormai pochi giorni al debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show targato Mediaset condotto da Ilary Blasi. La prima puntata del format andrà in onda il prossimo 17 aprile in prima serata su Canale 5. Per l’occasione, la conduttrice ha presentato un promo per lanciare il programma che sarà composto da un totale di dieci puntate, in onda di lunedì.

Lo show è stato parzialmente rinnovato per quanto riguarda gli opinionisti: ad affiancare Vladimir Luxuria, infatti, ci sarà Enrico Papi. Confermato, invece, Alvin nel ruolo di inviato in Onduras. Ma qual è il cast ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Chi sono i concorrenti?

La lista finale dei concorrenti che tenteranno di vincere il reality è stata finalmente svelata. Nel cast, come riporta TvBlog, ci sono il giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone insieme al compagno Simone Antolini, i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise, il conduttore televisivo Marco Predolin, l’attore e modello brasiliano Christopher Leoni, l’ex suora Cristina Scuccia, la modella Claudia Motta, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, il blogger Gian Maria Sainato, la modella brasiliana Helena Prestes, l’attrice Pamela Camassa, la conduttrice e attrice Corinne Clery, la conduttrice Nathaly Caldonazzo, l’attrice e figlia di Dario Argento, Fiore Argento, e i Jalisse, ossia il duo musicale composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci.