Un tributo significativo per un giovane scienziato

L’Istituto omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, situato in provincia di Campobasso, si prepara a onorare la memoria di Sammy Basso, un giovane attivista scomparso nel 2024. Sammy è stato un pioniere nella sensibilizzazione riguardo alla progeria, una rara malattia genetica che lo ha colpito fin dalla nascita. La cerimonia di intitolazione si svolgerà il 31 marzo alle ore 11, alla presenza dei genitori di Sammy e del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Questo evento rappresenta un momento di grande importanza non solo per la comunità locale, ma per l’intero panorama educativo italiano.

Un esempio di resilienza e impegno sociale

La direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Maria Chimisso, ha sottolineato l’importanza di Sammy come modello di resilienza. “Sammy Basso è stato un esempio di come la conoscenza possa essere un potente strumento di emancipazione e di lotta contro le difficoltà della vita”, ha dichiarato. La decisione di intitolare una scuola al suo nome non è solo un riconoscimento del suo impegno, ma anche un messaggio forte e chiaro per le nuove generazioni: l’importanza di apprendere, contribuire al bene comune e affrontare le sfide con un sorriso. Questo gesto va oltre il Molise, toccando il cuore del mondo scolastico italiano.

La progeria e la lotta per l’inclusione

La progeria è una malattia rara che causa un invecchiamento precoce nei bambini. Sammy Basso ha dedicato la sua vita a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa condizione, diventando un simbolo di speranza e determinazione. La sua storia ha ispirato molti, dimostrando che anche di fronte a sfide enormi, è possibile fare la differenza. L’intitolazione dell’istituto non solo celebra la sua vita, ma incoraggia anche un dialogo più ampio sull’inclusione e sull’importanza della ricerca scientifica. La scuola molisana diventa così un faro di valori e di speranza per tutti gli studenti, invitandoli a seguire l’esempio di Sammy e a impegnarsi per un futuro migliore.