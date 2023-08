La Lituania chiude due varchi di frontiera con la Bielorussia a causa della presenza di mercenari del gruppo Wagner.

Lituania teme infiltrazioni del gruppo Wagner: chiuderà due varchi di frontiera con la Bielorussia

La Lituania ha deciso di chiudere due varchi di frontiera con la Bielorussia. “Stiamo preparando la decisione di chiudere due posti di blocco” ha dichiarato Abramavicius, il viceministro degli Interni lituano, nominando i valichi di Sumsko e Tvereciaus. La Lituania, membro della Nato, dovrebbe adottare formalmente questa decisione per la prossima settimana. La Bielorussia, alleata di Mosca, ha ospitato i combattenti Wagner dopo il tentativo di rivolta contro i vertici militari russi. I leader lituani e polacchi hanno dichiarato all’inizio di questa settimana che circa 4.000 mercenari erano già in Bielorussia.

I timori della Lituania

Entrambi i paesi stanno valutando una decisione congiunta per chiudere completamente il confine con la Bielorussia, proprio per il timore che i mercenari del gruppo Wagner possano tentare di attraversare la frontiera vestiti da migranti o compiere altri atti provocatori. Questa decisione potrebbe ridurre i rischi di contrabbando e rendere più complicato il traffico di esseri umani attraverso il confine bielorusso. Sia la Polonia che la Lituania hanno eretto recinzioni ai confini con la Bielorussia e la Russia, accusando Minsk e Mosca di aver orchestrato flussi di migranti nell’Unione Europea per destabilizzare il blocco dei 27 membri.