Orrore all’interno di una Rsa a Parabiago, in provincia di Milano. Due ospiti ultraottantenni sarebbero infatti state maltrattate e violentato. Agli arresti domiciliari un 46enne di origini peruviane.

A ottobre 2025 sono partite le indagini da parte dei Carabinieri dopo una denuncia da parte dei famigliari di una anziana ospite di una Rsa a Parabiago (Milano), che presentava dei lividi sospetti.

Grazie a telecamere nascoste e intercettazioni ambientali, i Carabinieri hanno individuato anche una seconda vittima, anche lei sarebbe infatti stata maltrattata e violentata. Entrambe le vittime, ultraottantenni, erano incapaci di difendersi e di segnalare quanto subito, in quanto soffrono di patologie neurodegenerative.

A seguito delle indagini, è stato posto ai domiciliari un 46enne di origini peruviane con l’accusa di maltrattamenti e abusi sessuali ai danni di due ospite ultraottantenni di una Rsa di Parabiago. L’ordinanza è stata disposta dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta del pubblico ministero ed eseguita dai carabinieri della compagnia di Legnano. Gli accertamenti intanto proseguono, verranno sentiti i colleghi del 46enne, gli altri ospiti e i familiari, al fine di capire se ci siano stati ulteriori episodi.