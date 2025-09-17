La nuova Miss Italia e Telesca stanno insieme da quattro anni, ma c'è già chi prevede la fine della relazione.

La nuova Miss Italia è Katia Buchicchio, 18 anni da Anzi, in provincia di Potenza. Ma, chi è il suo fidanzato? Si chiama Michael Telesca, conosciamolo meglio.

Katia Buchicchio, chi è il fidanzato Michael Telesca?

Si chiama Katia Buchicchio la nuova Miss Italia, ha 18 anni e viene dalla Basilicata. C’è molta curiosità circa la sua vita privata, la nuova reginetta di bellezza è fidanzata da quattro anni con Michael Telesca, anch’egli di Anzio, di due anni più grande.

Michael è appassionato di sport, gioca a calcio nella polisportiva della città e, dalle foto pubblicate sui social, si evince come lui e Katia abbiano una relazione molto solida e felice. C’è però chi ha voluto “rovinare” questa armonia di coppia, commentando sia le foto di Katia che quelle di Michael, e asserendo che lei alla fine lo lascerà come hanno fatto tutte le miss precedenti che, una volta avuto la corona, hanno cambiato partner.

“Lo lascerà come le altre”: la risposta del fidanzato di Katia Buchicchio

Al commento “Lo lascerà come le altre”, qualcuno magari ipotizzava che Michael Telesca, fidanzato di Katia Buchucchio, potesse arrabbiarsi, invece il 20enne ha dimostrato molta maturità, e ha semplicemente riposto con delle emoji sorridenti, per sdrammatizzare e non dare importanza a queste cose. Staremo a vedere.