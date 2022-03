Lol 2, Virginia Raffaele imita Belen: la reazione della showgirl

Virginia Raffaele ha imitato Belen Rodriguez a Lol 2, e la showgirl ha commentato la vicenda via social.

A Lol 2- Chi ride è fuori, Virginia Raffaele ha portato uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero l’imitazione di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha commentato l’episodio via social.

Virginia Raffaele: l’imitazione di Belen

A Lol 2 – Chi ride è fuori, Virginia Raffaele ha fatto un’imitazione di Belen “con le gambe pelose” che ha mandato in visibilio i fan di Instagram.

La showgirl argentina ha commentato la vicenda postando alcune stories mentre si specchiava a casa sua e ha commentato: “Questi sono gli effetti collaterali di Lol 2”. La showgirl quindi non se la sarà presa per la sua imitazione?

Belen Rodriguez contro Virginia Raffaele

In passato Belen Rodriguez ha avuto da ridire su alcune delle imitazioni su di lei fatte proprio da Virginia Raffaele. “Sono stata male per tre mesi chiusa in casa.

Le parole di Virginia sono un’offesa alle donne, una di loro si è tolta la vita per la vergogna”, aveva affermato la showgirl in un caso, e ancora:

“Non mi sta più simpatica quell’imitazione. Lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare”, ha chiosato, e ha aggiunto: “Se fai tante puntate con la parodia di Belen, o di altre, perché a me pare che non si rinnovi mai, non ci puoi sempre massacrare così sempre.

All’inizio era leggera, adesso è troppo. (…) Si è persa nell’emulazione, ora si diverte di più a fare vedere la sua coscia per dimostrare che anche lei ha una fisicità notevole. È decaduta nella volgarità. Scontata e banale.”