Lollobrigida ancora contro la carne sintetica: "Dannosa per salute e ambiente"

La sua ormai appare come una sorta di “crociata” a Francesco Lollobrigida tuona ancora contro la carne sintetica: “Dannosa per salute e ambiente”. Il ministro di Agricoltura e Sovranità alimentare lo ha ribadito ad un evento Coldiretti a Rho. Il membro del governo Meloni ha definito “aberrante” la scelta di mettere a rischio la salute. Poi ha smentito qualsiasi atteggiamento antiscientifico da parte del governo. Il titolare del dicastero cruciale sul tema ed esponente di Fratelli d’Italia ha chiarito questi concetti intervenendo a un convegno sul cibo artificiale organizzato da Coldiretti, a margine del Tuttofood a Rho Fiera Milano.

Lollobrigida ancora contro la carne sintetica

Ha detto Lollobrogida: “C’è una lettura secondo la quale questo governo vorrebbe evitare la scienza e non segue le indicazioni del popolo. Ma non ci sono indicazioni più trasversali di questa: tra i 3.050 Comuni ci sono amministrazioni di ogni segno, quasi tutte le volte questi ordini del giorno sono all’unanimità. Tutte le forze politiche ritengono aberrante la scelta di mettere a rischio la nostra salute e, a mio avviso, anche l’ambiente”. Le agenzie dell’Onu sulla salute hanno dato rassicurazioni, tuttavia Lollobrigida non deroga dalla sua linea e cita un collega al governo, il ministro della Salute Orazio Schillaci: “Abbiamo un ministro che ci ha dato una indicazione: il cibo sintetico non è sicuro, anzi, la potenzialità che possa essere dannoso esiste”.

“Abbiamo il dovere di batterci anche in Europa”

“È per questo che anche in Europa abbiamo il dovere di batterci. Abbiamo iniziato in Italia ma ci batteremo in Europa perché non passi. Nell’interesse nostro, dei cittadini europei e dei cittadini del pianeta”. E il decreto legislativo approvato dal governo, che vieta di produrre o commercializzare gli alimenti sintetici nel nostro Paese? Per il ministro è una “norma che nasce nella maniera più democratica possibile. Coldiretti è partita con la raccolta firme, con tra i primi firmatari il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; dopodiché tra i Comuni italiani, dove ci sono assemblee rappresentative elette dal popolo, 3.050 hanno votato un documento che chiede al governo di agire in questo modo”. E in chiosa: “Abbiamo poi 19 Regioni su 20 che si sono riunite in assemblea e hanno votato un documento di questa natura. Niente di più democratico, niente di più chiaro“.