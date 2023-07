Il caldo killer continua a fare vittime. Intorno alle 21 di martedì 18 luglio un uomo di sessantacinque anni è stato trovato senza vita all’interno di un container-alloggio a Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

Un probabile infarto

Si tratta di un operaio di origini campane che lavorava al cantiere Tav e che, secondo concessione, dormiva nei container della struttura alternando i turni di lavoro con altri colleghi. L’uomo è stato colpito da un improvviso malore, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo. In attesa di notizie più precise sulle cause del decesso, non si esclude che il malore possa essere stato causato dall’eccessivo caldo di questi giorni (temperature superiori ai 30 gradi). A lanciare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro dell’uomo che, dopo averlo trovato privo di sensi all’interno di uno degli alloggi, non hanno esitato a chiamare il 118.

I soccorsi e le indagini

Nonostante si siano recati sul posto in modo tempestivo, all’arrivo dei soccorritori con l’ambulanza l’uomo era già in arresto cardiaco e gli stessi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla morte indagano i militari della caserma di Desenzano del Garda.