Dopo il ricovero d’urgenza dell’11 marzo che aveva spaventato i fan, Loredana Bertè torna a casa a Milano.

Loredana Bertè è stata dimessa

La stessa Bertè annuncia ai fan il ritorno a casa: “Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano” ha spiegato su Instagram.

La cantante però dovrà proseguire con esami e accertamenti da parte di specialisti nel capoluogo lombardo.

Aggiunge inoltre, rammaricata, di non essere nelle condizioni giuste per tenere un concerto. Non è in grado infatti di stare in piedi per due ore senza pause.

Potrà però proseguire con gli impegni di lavoro meno gravosi. Sarà dunque a The Voice Senior con il suo “team pazzesco”.

Le ragioni del ricovero

Loredana Bertè è stata ricoverata d’urgenza a causa di alcuni dolori addominali. Già nel 2023 la cantante aveva subito due interventi per problemi all’intestino. In questo caso però non c’è stata alcuna operazione. A confermarlo è stata la sua manager, Francesca Losappio, che ha negato la notizia di un problema allo stomaco trapelata nei giorni scorsi. Ha affermato infatti: “Non c’è stata nessuna operazione allo stomaco ed evitato qualsiasi problema che avrebbe potuto intaccare il diaframma.”