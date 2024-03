Olivia Munn ha un cancro al seno: è al quarto intervento

Olivia Munn, attrice 43enne di X-Men, ha rivelato di avere un cancro al seno. In soli dieci mesi, si è già sottoposta a quattro interventi. Due mesi prima di ricevere la diagnosi era risultata negativa al test genetico su 90 geni del tumore.

Periodo particolarmente complicato per l’attrice Olvia Munn. L’attrice di X-Men, 43 candeline all’attivo, sta lottando contro un tumore al seno. Ha raccontato che due mesi prima di ricevere la diagnosi si è sottoposta insieme alla sorella ad “un test genetico che verifica 90 geni del cancro” ed è risultata negativa. Ha dichiarato:

A distanza di due mesi dallo screening, Olivia Munn ha ricevuto una brutta doccia fredda. L’attrice di X-Men ha raccontato:

“Due mesi dopo mi è stato diagnosticato il cancro al seno. Negli ultimi dieci mesi ho subito quattro interventi chirurgici, tanti giorni passati a letto che non riesco nemmeno a contare e ho imparato più cose sul cancro, il trattamento del cancro e gli ormoni di quanto avrei mai potuto immaginare. Stranamente, ho pianto solo due volte. Immagino di non aver sentito il tempo di piangere. La mia attenzione si è concentrata e ho messo da parte le emozioni che avrei sentito interferire con la mia capacità di mantenere la lucidità”.

Olivia Munn ha proseguito:

“Ho lasciato che le persone mi vedessero quando avevo energia, quando potevo vestirmi e uscire di casa, quando potevo portare il mio bambino al parco. Ho mantenuto privata la diagnosi, la preoccupazione, il recupero, la medicina per il dolore, ma ho avuto bisogno di prendere fiato e superare alcune delle parti più difficili prima di condividere tutto questo. (…) Sono stati esaminati fattori come la mia età e la mia storia familiare, avevo un rischio del 37%. La biopsia ha mostrato che avevo il cancro Luminal B in entrambi i seni. Il Luminal B è un cancro aggressivo e veloce. Trenta giorni dopo quella biopsia ho subito una mastectomia bilaterale. Sono passata da sentirmi completamente bene un giorno, a svegliarmi in un letto d’ospedale dopo un intervento chirurgico di 10 ore il giorno successivo”.