Giovanni Allevi non sta bene ed è stato costretto a rimandare il concerto previsto al Teatro Orfeo di Taranto. Il Maestro è tornato ad esibirsi in pubblico durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Giovanni Allevi non sta bene: salta il concerto a Taranto

Problemi di salute per Giovanni Allevi. Il Maestro non sta bene e il suo staff ha comunicato che il concerto previsto il 15 marzo al Teatro Orfeo di Taranto è stato rimandato. Molto probabilmente, i suoi problemi di salute non gli hanno concesso di sedersi al piano ed esibirsi davanti all’amato pubblico.

Giovanni Allevi: a quando è stato rimandato il concerto di Taranto?

Il concerto al Teatro Orfeo di Taranto del 15 marzo verrà recuperato il 30 aprile. Coloro che hanno già acquistato i biglietti potranno utilizzarli per la nuova data. Lo staff di Giovanni Allevi non ha fornito informazioni sulle sue condizioni di salute.

Come sta Giovanni Allevi?

Anche se lo staff non ha fornito dettagli sulle sue condizioni di salute immaginiamo che il concerto sia stato rimandato per i problemi che di Giovanni Allevi ha esternato dopo l’esibizione di qualche giorno fa all’Auditorium di Roma. In questa occasione, il Maestro ha ammesso: “A metà del concerto il dolore alla schiena si è fatto davvero molto intenso. Ho allora cercato di trasformarlo in musica!“.