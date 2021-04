Lorella Cuccarini ha voluto mandare un messaggio all'ex allieva Rosa Di Grazia dopo la sua eliminazione dal talent di Canale 5

Rosa Di Grazia ha lasciato Amici nella puntata dello scorso sabato. L’eliminazione della chiacchiera ballerina è dunque arrivata nonostante la costante protezione di Lorella Cuccarini, che ha sempre cercato di prepararla al meglio per le varie sfide che l’hanno vista protagonista.

Nelle scorse ore, la nuova professoressa dello show di Canale 5 ha ammesso di aver già sentito la sua allieva al di fuori del contesto televisivo. La più amata dagli italiani ha dunque voluto ricordare a Rosa che nonostante l’amarezza per l’esclusione deve fare tesoro di questa splendida opportunità che le è stata offerta.

Lorella Cuccarini ha sentito Rosa dopo l’eliminazione pic.twitter.com/qmDN3ZZNmU — disagiotv (@disagio_tv) April 7, 2021

Come faremo ora senza le frecciatine al veleno di Alessnadra Celentano nei confronti della ragazza e le relative shade della Cuccarini? Al momento resta in ogni caso certo come molti si augurino già che nella prossima edizione del programma mariano Lorella venga confermata, in quanto perfetta antagonista della Celentano!

La prof Lorella Cuccarini incontra Rosa per comunicarle il suo pensiero sui guanti di sfida, cosa pensate? #Amici20 pic.twitter.com/knKuZFO6AJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 24, 2021