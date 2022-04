Lorella Cuccarini replica agli haters: le critiche sulla sua partecipazione a Amici

Lorella Cuccarini ha replicato contro gli haters che l'hanno criticata come insegnante ad Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini è subentrata come insegnante di ballo a Amici e, a seguire, come insegnante di canto.

La partecipazione della conduttrice al programma tv ha ottenuto i favori del pubblico ma, ovviamente, al suo indirizzo non sono mancate anche le polemiche. In particolare qualcuno tra i suoi haters sui social l’ha accusata di avere un atteggiamento fin troppo buonista con i suoi alunni e la conduttrice ha replicato affermando:

“Sono una persona assolutamente normale. Né buona a tutti i costi, né cattiva. Credo che un prof debba essere un professionista esigente.

Al servizio del programma. Cerco di farlo al meglio. Con i ragazzi cerco sempre il dialogo. Li seguo, li supporto, mi metto a disposizione con tutti i consigli possibili. È chiaro che nella fase finale, tutti cerchiamo di mettere in evidenza i punti di forza dei nostri allievi. Fa parte del meccanismo, è evidente. Ma io non alzo mai la voce, non manco di rispetto ai ragazzi e li chiamo sempre per nome.”

Lorella Cuccarini e LDA

Nei giorni scorsi ha scatenato un putiferio la decisione dei giudici di eliminare LDA dalla scuola di Amici. Sulla questione è intervenuta Lorella Cuccarini, che ha affermato di essere convinta che il rapper riuscirà a trovare la sua strada anche al di fuori della scuola: “Mi piace molto e non l’ho mai nascosto. Penso che abbia tutte le carte in regola per togliersi tante soddisfazioni“, ha ammesso la conduttrice.