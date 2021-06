Lorella Cuccarini si confessa a Verissimo: “Mi è stato detto di aver pugnalato alle spalle un collega”

Lorella Cuccarini è stata ospite a Verissimo e ha parlato della sua carriera lunga 35 anni. Si è lasciata andare ad una confessione.

Lorella Cuccarini è stata ospite a Verissimo e ha parlato della sua carriera lunga 35 anni. Si è lasciata andare ad una confessione, parlando di quando è stata accusata di aver pugnalato alle spalle un suo collega.

Lorella Cuccarini a Verissimo: la carriera

Lorella Cuccarini è stata ospite di Verissimo, nella puntata andata in onda sabato 26 giugno. Ha parlato dei suoi 35 anni di meravigliosa carriera, come ballerina e come presentatrice televisiva. Ha spiegato di essere molto felice dei traguardi raggiunti. “Mi sono divertita tanto nel mio lavoro e spero di continuare a farlo. Ho sempre sentito forte il senso di responsabilità e ho avuto sempre molto rispetto del pubblico. C’è un patto con il pubblico che per me è chiaro e penso che ancora oggi l’unico vero nostro editore sia il pubblico” ha raccontato la showgirl.

Ci sono stati anche dei momenti difficili dal punto di vista lavorativo. “La cosa che posso dire è che anche nei momenti difficili ho sempre avuto qualcosa da cui tornare e non è una cosa da poco” ha spiegato Lorella Cuccarini. Silvia Toffanin le ha fatto qualche domanda su quanto accaduto a La Vita in Diretta. La showgirl ha spiegato di aver avuto la fortuna di avere dei direttori che hanno creduto in lei, come è successo per La Vita in Diretta.

“Ci sono voci che vogliono raccontarti per come non sei. Dopo 35 anni penso che non devo dimostrare nulla, sono sempre stata una donna libera e indipendente. Quella per me è stata una bellissima esperienza” ha aggiunto.

Lorella Cuccarini a Verissimo: il chiarimento

Silvia Toffanin ha ricordato che l’ultima puntata della trasmissione aveva mandato una mail. “Quella non era una mail indirizzata alla stampa o al pubblico altrimenti avrei usato i social. Non mi è piaciuto parlarne, ma ora credo servano chiarimenti. E’ stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle ma non è vero, se c’è stata una pugnalata è un altra persona. Io quello che ho scritto nella mail lo avevo detto al diretto interessato già diversi mesi prima” ha spiegato Lorella Cuccarini. Il riferimento al collega pugnalato alle spalle ovviamente riguarda Alberto Matano. Lorella Cuccarini ha voluto chiarire e ha spiegato che preferisce non dire altro, per evitare di alimentare ulteriormente le polemiche.

Lorella Cuccarini a Verissimo: “Non condivido tutto il pensiero femminista”

Lorella Cuccarini ha voluto anche parlare di una sua vecchia dichiarazione, in cui aveva dichiarato di non essere femminista. “Sì, è vero, ma perchè non condivido tutto il pensiero femminista anche se ringrazio le battaglie fatte in passato che ci hanno oggi concesso molto” ha spiegato Lorella Cuccarini. La showgirl ha spiegato di essere una persona che a volte dice cose scomode, che vanno contro quello che la gente si aspetta, ma non ha intenzione di rinunciare al suo modo di essere. Ha ribadito di volersi sempre sentire libera di esprimere se stessa e i suoi pensieri.