Lorena Forteza è diventata famosa grazie al film Il Ciclone. Che fine ha fatto l’attrice? Cosa fa oggi? Da tempo, dopo aver vissuto una serie di drammi, vive lontana dai riflettori.

Lorena Forteza oggi: che fine ha fatto l’attrice?

Classe 1976, Lorena Forteza è nata il 10 marzo a Bogotà. In Italia è diventata famosa grazie al ruolo di Caterina De Cantar del film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni. Bellissima e simpatica, grazie alla pellicola del regista e attore toscano, l’attrice è diventata una star. Eppure, da anni è lontana dal mondo dello spettacolo. Cosa fa oggi? Che fine ha fatto?

Lorena Forteza: i drammi degli ultimi anni

Dopo il successo de Il Ciclone, Lorena Forteza ha vissuto diversi drammi. E’ entrata in depressione e ha perso la custodia del figlio Ruben. L’attrice, in una vecchia intervista a Spy, ha raccontato:

“Nel 1996 Il Ciclone mi fece diventare famosa all’improvviso e non ero pronta a tutto quello. Poi sono venuti i tempi bui. (…) Quando il successo mi ha travolto ho sofferto molto, ma ora sto bene. (…) Ero anche ingrassata, arrivando a pesare più di 70 chili. Non mi piacevo anche se, guardandomi ora, non ero così male come credevo”.

Lorena Forteza oggi: come sta e dove vive?

Oggi Lorena Forteza sta bene. Ha superato la depressione e vive a Palma de Mallorca, in Spagna. Torna in Italia solo per incontrare il figlio Ruben e non lavora più nel mondo dello spettacolo. Non possiede i social ed è molto riservata.