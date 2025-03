Giovedì 6 marzo 2025 è stato ritrovato il corpo senza vita del 18enne Lorenzo Piscicelli nelle campagne di Anzola Emilia, Bologna. Ecco le prime parole della madre del ragazzo.

Lorenzo Piscicelli ritrovato senza vita

Lorenzo Piscicelli è stato ritrovato impiccato a un albero lo scorso giovedì. Il ragazzo, di appena 18 anni, era uscito normalmente per andare a scuola, dove in realtà non è mai arrivato. L’allarme è scattato non appena Lorenzo non è stato visto a scuola, e da lì sono partire subito le ricerche che hanno coinvolto Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, fino al tragico epilogo intorno alle ore 20.00. Non si conoscono i motivi che hanno spinto il ragazzo a questo gesto estremo, ma ecco cosa ha detto la madre di Lorenzo.

Le prime parole della mamma di Lorenzo Piscicelli

La madre di Lorenzo Piscicelli è convinta che suo figlio sia stato spinto a suicidarsi, che sia stato istigato da qualcuno per un “qualche gioco virtuale.” I timori della donna sono stati confluiti in un esposto presentato dalla donna ai Carabinieri di Borgo Panigale. Gli investigatori stanno indagando per cercare di ricostruire l’intera vicenda, sono già stati sequestrati tutti i device elettronici del giovane.