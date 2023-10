L'oroscopo di sabato 21 ottobre: le ultime novità per i segni

Le previsioni astrologiche per la giornata: ecco le novità dell'oroscopo di sabato 21 ottobre 2023

Ecco nel dettaglio tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi, sabato 21 ottobre 2023. Il weekend si rivelerà innteressante per più di qualche segno, ma attenzione a quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni, soprattutto nella sfera amorosa!

Ariete: Prosegui nel conoscere qualcuno, se questo rappresenta un interesse nel tuo cuore. Ultimente i sentimenti sono molto attivi e stai risolvendo tanti guai. Resta solo qualche incomprensione in famiglia e non sarà facile trovare un punto di incontro.

Toro: Molti di voi vorrebbero cambiare vita, ma questo non è ancora il momento giusto. Probabilmente dovrete aspettare ancora qualche settimana e in particolare il mese di novembre. Attenzione agli incontri, oggi ne potrete fare uno importante.

Cancro: Avete un buon feeling con i Toro e con i Vergine e, soprattutto per l’amicizia, questi saranno giorni per voi importanti. Non è certo da escludere che stiate ricevendo tanti consensi e molti altri arriveranno prossimamente.

Gemelli: Approfittate della giornata di oggi per risolvere le questioni con i parenti o per organizzare un viaggio: è il momento giusto. Stai vivendo un relazione occasionale solo per dimenticare qualcuno: sicuro che sia la scelta più giusta?

Leone: Al momento per te c’è il lavoro davanti a tutto e le storie d’amore passano un po’ in secondo piano. Per chi si è fidanzato recentemente, niente paura, le vostre relazioni sono destinate a durare.

Vergine: Giove è in posizione favorevole e vi aiuta a mettervi in gioco. Ultimamente state dando tanto in ambito lavorativo, ma c’è chi sta mettendo in dubbio tutto quello che state facendo.

Bilancia: Le stelle sono con te e il mese di novembre sarà favorevole per tutti i sentimenti. Qualsiasi cosa tu voglia fare (che si tratti di un amore occasionale, un relazione di amicizia o di un amore duraturo) agisci con fermezza.

Scorpione: Hai cambiato qualcosa nella tua vita e dai prossimi giorni ti accorgerai che hai fatto bene ad agire in questo modo. Sta iniziando un periodo speciale, recupera i rapporti e impegnati in essi.

Sagittario: Sei molto energico e pieno di vitalità perciò approfitta di questo momento. Gl esami e gli studi vanno benissimo e anche sul lavoro, se stai aspettando una promozione che non è ancora arrivata, fai di tutto per ottenerla chiedendola in modo diretto.

Capricorno: Hai la Luna nel segno e puoi approfittarne, soprattutto perché hai tanta voglia di fare e di metterti in gioco. Mettiti in gioco e se sei creativo in uqesti giorni metterai a frutto tantissime buone idee.

Acquario: Marte e Giove sono dissonanti e questo non può certo essere positivo. Anche se fai le cose per bene hai sempre qualcuno che ti parla alle spalle e questo non riesci più a sopportarlo. La fine dell’anno metterà alla prova tanti tuoi progetti.

Pesci: Hai avuto difficoltà a mettere insieme gli impegni tra lavoro, amore e famiglia. Se la persona che amista avendo difficoltà in un progetto potresti aiutarlo a capire che sta intraprendendo una strada sbagliata.