Durante le prove di LoveMi, i fan presenti in Piazza Duomo a Milano hanno acclamato la piccola Vittoria Ferragni dimenticando Leone. Mamma Chiara ha assistito alla scena e ha provato a recuperare la gaffe.

LoveMi: fan acclamano Vittoria Ferragni e dimenticano Leone

Le prove di LoveMi in Piazza Duomo a Milano hanno visto una sola protagonista: la piccola Vittoria Ferragni. I fan, nel vederla sul palco con papà Fedez, hanno gridato il suo nome e la bimba, per nulla intimorita, si è lasciata ammirare dalla folla. Al contrario, il fratello Leone è rimasto in disparte.

La reazione di mamma Chiara

“Vittoria, Vittoria, Vittoria“, hanno gridato i fan appena hanno visto baby Ferragni sul palco di LoveMi. La bimba ha iniziato subito a correre, mentre Leone si è nascosto dietro la mamma. Fedez è apparso divertito dalla scena, ma Chiara ha cercato di salvare la situazione.

Il gesto della Ferragni non sfugge

Mentre Vittoria correva sul palco di LoveMi in direzione di Fedez, Chiara ha cercato di attirare l’attenzione dei fan per mostrare che c’era anche Leone. La folla si è resa conto della gaffe e ha iniziato a urlare: “Leo, Leo, Leo“. Grazie a questa piccola accortezza, in casa Ferragni è stato evitato un “drama”.