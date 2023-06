Martedì 27 giugno 2023 è andato in scena LoveMi, il concerto evento a scopo benefico ideato da Fedez. Dal palco, il rapper ha lanciato una vera e propria frecciatina a Luis Sal, ex amico con cui conduceva il podcast Muschio Selvaggio.

LoveMi: Fedez lancia una frecciatina a Luis Sal

La seconda edizione di LoveMi, con la conduzione di Mariasole Pollio, Max Angioni e Gabriele Vagnato, è andata in scena. Con una Piazza Duomo gremita di persone, Fedez ha raggiunto il suo scopo: raccogliere i fondi per sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV, che opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini. Il marito di Chiara Ferragni, però, non ha resistito e ne ha approfittato per lanciare una frecciatina all’ex amico Luis Sal.

Fedez: la frecciatina per Luis Sal

Entrato in scena per presentare la canzone La dolce vita, Fedez ha chiamato sul palco Mara Sattei e Tananai, definendoli come “i pochi amici che mi sono rimasti“. Una chiara frecciatina a Luis Sal, con il qualche ha litigato duramente negli ultimi mesi. Nello specifico, Federico Lucia ha esclamato:

“Una serie di amici che salgono sul palco, non tanti perché non me ne sono rimasti molti“.

LoveMi: i cantanti che hanno partecipato al concerto

Al concerto evento di LoveMi hanno partecipato diversi cantanti, alcuni amici di Fedez. Si sono esibiti: Achille Lauro, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo31 e J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Lazza, Mara Sattei, Matteo Paolillo, Tananai, Tedua, Tony Effe, VillaBanks, Speranza, Seryo, MILES e Luigi Strangis.