Luca Argentero e Cristina Marino: il botta e risposta bollente via social

Luca Argentero e sua moglie, Cristina Marino, si sono resi protagonisti di un siparietto bollente attraverso i social.

Luca Argentero e Marino: il botta e risposta

Luca Argentero e Cristina Marino sono più felici e innamorati che mai e, in queste ore, hanno divertito e infiammato gli animi sui social grazie a un loro botta e risposta bollente. In particolare l’attore si è mostrato sul set di Doc – Nelle tue mani e con il camice bianco da dottore. Al che sua moglie gli ha scritto via social: “Fa anche visite a domicilio?”. Il commento dell’attrice ha suscitato l’ironia dei fan sui social e l’atmosfera si è fatta rovente quando suo marito ha risposto: “Dove le fa male signorina?”. Sui social le fan hanno colto l’occasione per intervenire scrivendo: “A me ovunque”, e ancora: “Ci fai sapere anche a noi? Così ci prenotiamo, credo che siamo in migliaia”, oppure:“C’è mezza Italia che vorrebbe farsi visitare da te Doc”.

In tanti hanno anche messo in guardia l’attore rispetto a ciò che recentemente ha detto sua suocera sul suo conto dopo aver letto il suo libro. La mamma di Cristina Marino gli aveva dato dello “sporcaccione” per alcuni dei contenuti osé presenti nel volume e la scena era presto diventata virale sui social.