Luca Argentero e Cristina Marino: la luna di miele in Costiera Amalfitana

Luca Argentero e Cristina Marino sono partiti per la loro luna di miele in Costiera Amalfitana.

Dopo la nascita della piccola Nina Speranza Luca Argentero e Cristina Marino hanno finalmente realizzato il sogno di diventare marito e moglie e a seguire si sono concessi una romantica luna di Miele in Costiera Amalfitana.

Luca Argentero e Cristina Marino: la luna di Miele

Tra look bianco latte per la neosposa, foto delle fedi e dei romantici tramonti sulla Costiera Amalfitana, Luca Argentero e Cristina Marino hanno fatto il pieno di like sui social. I due sono finalmente riusciti a concedersi un periodo di meritato relax dopo la nascita della loro bambina, Nina Speranza, e dopo l’emergenza Coronavirus che – così come molte altre coppie – li ha costretti a rinviare le nozze a data da destinarsi.

Oggi i due sembrano aver realizzato il loro sogno d’amore e sui social non hanno mancato di condividere con i fan alcune immagini della loro luna di Miele, semplice e romantica all’insegna del Bel Paese.

Luca Argentero: le nozze

Anche per quanto riguarda la cerimonia di nozze la coppia ha optato per una festa all’insegna della semplicità: in comune a Citta della Pieve erano presenti con loro solo i testimoni e il fotografo incaricato di immortalare la giornata.

A seguire i due hanno raggiunto in sidecar il resto degli invitati per un rinfresco in aperta campagna, stando lontani da occhi indiscreti. Sui social i due hanno postato una sola romantica immagine del giorno delle nozze e nella didascalia al post Cristina Marino ha scritto:

“Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre.”

Luca Argentero: la figlia

Il 20 maggio 2020 Cristina Marino ha dato alla luce la sua prima figlia, la piccola Nina Speranza. La coppia ha deciso di preservare la privacy della piccola e alcuni mesi fa i due hanno minacciato d’intraprendere azioni legali contro i settimanali che hanno postato alcune immagini della piccola senza oscurarle a dovere.

“Nina è stata esposta in modo irresponsabile, schiaffata sulle pagine della rivista. Lo sappiamo che ci sono cose più gravi in questo momento ma a noi questo tocca da vicino, perché non è quello che volevamo”, hanno tuonato i due tramite social, annunciando azioni legali.