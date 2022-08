Luca Argentero in vacanza in Toscana: quanto costa il resort di lusso?

Costi da capogiro per il resort di lusso scelto da Luca Argentero per la sua vacanza in Toscana con la moglie Cristina Marino e la figlia Nina.

L’attore Luca Argentero è andato in vacanza in Toscana con la moglie Cristina Marino e la figlia Nina. La famiglia ha soggiornato in un resort di lusso a Punta Ala: quali sono i costi della struttura?

Luca Argentero in vacanza in Toscana con moglie e figlia

Luca Argentero sta trascorrendo le vacanze al mare in Toscana insieme alla moglie Cristina Marino e la figlia Nina di due anni. La famiglia ha scelto di soggiornare in un resort situato lungo la costa e immerso nel verde delle colline toscane che affaccia sulle isole d’Elba, del Giglio e di Montecristo. Ma quanto costa l’hotel a Punta Ala presso il quale si sono recati i due coniugi e la piccola Nina?

La struttura designata è situata a pochi chilometri dalla Maremma e si chiama Baglioni Resort Cala del Porto: si tratta di uno degli hotel storici e più esclusivi che sorgono nell’area.

Il Baglioni Resort Cala del Porto è un resort di lusso a 5 stelle situato in prossimità della spiaggia. Non è la prima volta che Luca Argentero e Cristina Marino scelgono il gruppo Baglioni per le loro vacanze. In passato, infatti, hanno optato per un’altra struttura del colosso alberghiero alle Maldive.

Quanto costa il resort di lusso?

Per quanto riguarda il soggiorno in Toscana, non è noto quale tipologia di alloggio la famiglia Argentero abbia scelto presso il Baglioni Resort Cala del Porto.

Si sa, tuttavia, che il resort offre agli ospiti varie tipologie di camere e suite moderne vista mare ed è facile intuire che la coppia alloggi in una stanza con vista panoramica.

Il costo a notte al Baglioni Resort Cala del Porto varia, in media, dai 1.015 euro a notte per camera vista mare fino a raggiungere il 2.267 euro per una suite panoramica.