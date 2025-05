A Capri, oggi sopralluogo per le indagini sulla morte di Luca Canfora, costumista di «Parthenope» di Paolo Sorrentino.

La morte di Luca Canfora, noto costumista del film «Parthenope» diretto dal premio Oscar Paolo Sorrentino, ha scosso profondamente la comunità artistica e non solo. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato a Capri il 1° settembre 2023, e da allora le autorità stanno conducendo indagini per fare chiarezza sulle cause e le circostanze del decesso.

Oggi è previsto un sopralluogo sul luogo del ritrovamento, nell’ambito di un’inchiesta che mira a ricostruire gli ultimi momenti del costumista e a raccogliere eventuali indizi utili a svelare la verità.

Luca Canfora trovato morto a Capri nel 2023

Dopo la registrazione delle scene in cui il fratello della protagonista del film si gettava nel vuoto dai Giardini di Augusto, di Luca Canfora si persero le tracce. Proprio vicino alla scogliera sotto i giardini, dove erano state girate quelle sequenze, il giorno seguente fu rinvenuto il corpo di Luca. La famiglia, però, ha sempre sostenuto che le condizioni del corpo non fossero compatibili con una caduta da un’altezza di circa cento metri. L’ipotesi del suicidio è stata sempre considerata poco plausibile, soprattutto dal fratello di Canfora.

A seguito di un esposto, la Procura di Napoli ha avviato ulteriori accertamenti, tra cui la riesumazione dei resti avvenuta all’inizio di marzo, con l’obiettivo di chiarire definitivamente le cause della morte del noto costumista.

Luca Canfora trovato morto a Capri: indagini in corso nel luogo del ritrovamento

Questa mattina è programmato un sopralluogo tecnico per effettuare rilievi e misurazioni nel punto dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Luca Canfora, costumista che collaborava con la troupe del regista premio Oscar Paolo Sorrentino.

All’ispezione parteciperanno un perito incaricato dalla Procura di Napoli e gli agenti della Squadra Mobile della Questura partenopea.