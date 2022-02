Luca Onestini a Parigi con un occhio nero: cos’è successo all’ex tronista?

Mentre si gode il soggiorno parigino insieme alla sua nuova fidanzata, Luca Onestini ha mostrato l'occhio nero: come si è procurato quel livido?

L’occhio nero di Luca Onestini preoccupa i fan. L’ex tronista di Uomini e Donne si sta godendo alcuni giorni di relax alla scoperta di Parigi, concedendosi alcuni momenti romantici con la sua nuova dolce metà, la spagnola Cristina Porta, conosciuta durante la partecipazione al programma Secret Story.

I due, nella serata di martedì 15 febbraio, hanno guardato la partita di Champions League tra PSG e Real Madrid, trascorrendo la serata in un locale della Capitale francese. In mezzo a tanti parigini, la fidanzata di Onestini non ha nascosto il suo tifo appassionato per il Real Madrid. In quell’occasione, un piccolo incidente avrebbe causato l’occhio nero all’ex gieffino. Ma niente paura: lo stesso Onestini ha fatto chiarezza, assicurando che sta bene ed è uno scherzo.

Luca Onestini ha l’occhio nero: il motivo

Stavano guardando in un locale il macht PSG – Real Madrid. Una partita importante, vinta dai francesi a pochi minuti dal fischio di fine. A quel punto Cristina – tifosa del Real – avrebbe urlato e insultato gli avversari.

A detta di Onestini, è in quel momento che alcuni parigini presenti lo avrebbero aggredito, provocandogli il livido sull’occhio.

Luca Onestini ha l’occhio nero, ma è uno scherzo

I fan, ascoltando le sue storie pubblicate Instagram, hanno poi capito che si trattava di uno scherzo: Onestini è apparso con il sorriso e ha svelato che era solo trucco. L’indomani, si è concesso una visita al Louvre e l’occhio sta benissimo.

“Questa è una triste storia. Come sapete, eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain.

Quando i francesi hanno segnato, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio”, ha detto Onestini con il sorriso (insospettendo alcuni follower).

Fortunatamente sta bene e, come ha detto in un’altra storia, ha voluto divertire i fan truccandosi l’occhio e fingendo l’aggressione dopo la sconfitta del Real Madrid. Tutto per colpa della fidanzata. Onestini, invece, sta bene e continua a vivere il suo amore per Cristina.