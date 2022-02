Dopo la notizia della crisi matrimoniale tra Blasi e Totti, su di loro si susseguono le indiscrezioni: Luca Tommassini ha un flirt con Ilary?

La notizia sulla crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, forse vicini al divorzio, è quella che nessuno avrebbe mai voluto sentire. I loro sostenitori continuano a fare il tifo per la coppia, ma nel frattempo si susseguono le voci su di loro.

Per alcuni, la bella showgirl romana avrebbe un flirt e a confermare la crisi con il marito sarebbe la vacanza con Luca Tommassini, famoso ballerino e coreografo. Solo pochi mesi fa, infatti, i due avevano trascorso alcuni giorni insieme in Lapponia.

Chi è Luca Tommassini, amico di Ilary Blasi

Non si fermano le voci sulla presunta fine del matrimonio tra lo storico capitano della Roma e l’ex letterina di Passaparola.

Erano arrivati all’altare 17 anni fa, dopo un corteggiamento mai velato da parte del calciatore. Tutti ricorderanno la dedica dopo il gol, con la maglia “6 unica”, poi Ilary con il pancione e la nascita dei loro 3 figli. I fan ancora non ci credono. La Blasi sul suo profilo Instagram sembra rispondere alle voci con un gesto semplice, all’apparenza banale. Forse una provocazione. Per ora resta il silenzio in casa Totti-Blasi e lei si limita a una linguaccia.

Ma le malelingue non hanno alcuna intenzione di tacere. Così sul web sono iniziate a circolare nuove voci, che coinvolgono anche Luca Tommassini. Il famoso ballerino e coreografo è da tempo un grande amico di Ilary. In diverse occasioni si sono presentati insieme, ma i giorni trascorsi in Lapponia sarebbero per alcuni la conferma della crisi con Totti.

Luca Tommassini, classe 1970, vanta una carriera ricca di importanti traguardi. Ha studiato danza con Enzo Paolo Turchi e a soli 17 anni ha iniziato a lavorare con Pippo Baudo e Lorella Cuccarini (solo per citare alcuni grandi nomi). Nel 1993 lo sbarco in America, dove Tommassini collabora con Madonna, poi con Michael Jackson, Whitney Huston, Kylie Minogue, Janet Jackson, Prince e Diana Ross. In Italia ha lavorato anche con Claudio Baglioni, Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Ambra Angiolini e Heater Parisi.

L’infanzia difficile di Luca Tommassini

Era solo un bambino quando Luca Tommassini dovette assistere a ripetute violenze in famiglia. Lo ha raccontato lui stesso in diverse occasioni, ricordando che suo padre picchiava lui e la madre, che una volta è persino finita in coma. Tuttavia, come lo stesso ballerino ha confidato a Vanity Fair, i parenti credevano alla versione dell’uomo, per cui la moglie era solo caduta.

Il padre era violento anche nei confronti del figlio e lo accusava di essere “fr**io”. Al Mattino ha raccontato: “Rinfacciava a mia madre di avermi fatto diventare così. Non voleva che frequentassi la scuola di danza e si vergognava di me per questo. In pubblico faceva finta di non conoscermi“.