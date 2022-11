La nuova vita di Lucas Peracchi che ha comprato casa dei nonni spedendo le mutande alle fan oppure muovendo i pettorali e mostrando i suoi piedi

Per lui è un modo decisamente migliore e meno stancante del lavoro in cantiere, non a caso Lucas Peracchi ha comprato casa dei suoi nonni spedendo le mutande alle fans. L’ex tronista di Uomini e Donne è sbarcato su Onlyfans ed ha iniziato a guadagnare molto bene dopo uno spaventoso incremento di visibiltà e con le sue grazie usate come mezzo per raggiungere il benessere e perfino per una vera operazione nostalgia.

La casa del cuore comprata con il corpo

Peracchi infatti è riuscito grazie ad OnlyFans a realizzare il suo sogno più ossessivo: quello di ricomprare la casa dei nonni a Borla di Vernasca, in provincia di Piacenza. I media spiegano che infatti il 36enne personal trainer con i soldi guadagnati sulla piattaforma digitale “hot” ha comprato la casa che aveva più nel cuore per ovvi motivi di affetto e ci è andato a vivere. Lucas non si nasconde dietro ipocrisie ed ammette il successo che la piattaforma gli sta regalando.

Lucas Peracchi e le mutande alle fan

Certo, ci sono a volte richieste molto spinte, fetish e decisamente fuori dalla normalità: “C’è chi mi chiede di spedirgli le mie calze, le mutande. Chi voleva un video dove muovo i pettorali e poi inquadro il piede. Sembra assurdo, lo so, ma mi hanno pagato strabene in quel caso. Sicuramente più di quanto prendevo facendomi il mazzo ore lavorando in cantiere”. A Peracchi sarebbe stato chiesto anche di girare un film porno ma lui ha rifiutato.

La sua strada pare voler virare sull’enogastronomia: “Il mio prossimo sogno è fare il vino in Valdarda“.